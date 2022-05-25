Кулеба заявил о готовности профессионально торговать оружием

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба завил, что в случае потери работы станет торговцем оружием или уйдёт в нефтяную сферу.

По словам Кулебы, за время проведения Россией спецоперации он стал "экспертом" в этих областях. Украинский министр считает, что готов к работе в нефтяной или оружейной отрасли.

"Я стал экспертом по оружию, последний месяц войны я провёл, становясь экспертом по нефти и мировому нефтяному рынку. Если меня уволят, я найду себе работу — продавать оружие или заниматься или помогать с нефтяным бизнесом", — сказал Кулеба на форуме в Давосе.