Глава МИД Украины Кулеба назвал ВСУ самой сильной армией в Европе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия является сильнейшей в Европе. Это заявление расходится с данными Минобороны РФ, которое сообщало, что Вооружённые силы Украины потеряли с начала спецоперации более трёх тысяч танков и свыше 150 самолетов.

"Нам говорили, что наша армия не готова. Посмотрите на неё сейчас. Это сильнейшая армия в Европе", — сказал Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По данным официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, с начала спецоперации украинская армия понесла следующие потери: 178 самолетов, 126 вертолетов, более тысячи беспилотников, 322 ЗРК, 3258 танков и других бронемашин, 430 РСЗО, 1671 орудий полевой артиллерии и минометов, 3155 военных автомобилей.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы РФ "практически уничтожили" ВВС и ПВО Украины, а её ВМС "перестал существовать".