Кедми: Зеленскому стоит вручить орден Иуды за продажу Украины Польше

По мнению военно-политического эксперта Якова Кедми, учреждение особого правового статуса для поляков на Украине делает её зависимой от Варшавы. Более того, Украина и Польша в этом случае становятся одним государством.

Кедми сделал небольшой экскурс в историю, рассказав про учреждение Петром I ордена Иуды, единственной "награды" для предателей в мире. Кедми считает, что Зеленский является первым кандидатом на получение этой "награды".

"За полное предательство национальных интересов Украины и продажу за несколько злотых Украины Польше", — пояснил Кедми.

Ранее эксперт высказал мнение, что Польше грозит развал за агрессию в сторону России. Кедми сравнил Варшаву с "шавкой", которая чувствует себя в безопасности, когда её защищает большой и сильный зверь. Именно так политолог может объяснить наглость, пронизывающую заявления польских политиков, например, президента страны Анджея Дуды, о том, что РФ "не желает сражаться с самой сильной армией мира", имея в виду американские ВС за спинами поляков.