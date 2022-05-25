США и ЕС готовы снять часть санкций с Ирана

Вашингтон и Брюссель могут снять часть санкций с Тегерана в обмен на ограничения им своей ядерной программы. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.

"Мы, как и наши европейские партнёры, убеждены, что мы можем предоставить ограниченное облегчение санкций", — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

По словам Малли, взамен Вашингтон рассчитывает на то, чтобы Иран "предпринял шаги по сворачиванию и ограничению своей ядерной программы". При этом США и Евросоюз продолжат использовать оставшиеся в их распоряжении инструменты для давления на Тегеран, уточнил спецпредставитель.