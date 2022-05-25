Хегер: "Путин пойдет войной против Словакии, если захватит Украину"

Глава словацкого правительства Эдуард Хегер считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин в случае победы в военном конфликте с Украиной, пойдёт войной на Словакию.

"Путин пойдет войной против Словакии, если захватит Украину", — отметил он.

Премьер раскритиковал страны Евросоюза, которые не поддержали антироссийские санкции и продолжают сотрудничество с Москвой.

По его словам, время уступок России должно закончиться.

"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть", — заключил Хегер.

Ранее премьер-министр Словакии заявил о необходимости координации действий ЕС, США и НАТО в случае обострения ситуации на Украине.