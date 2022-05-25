Глава словацкого правительства Эдуард Хегер считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин в случае победы в военном конфликте с Украиной, пойдёт войной на Словакию.
"Путин пойдет войной против Словакии, если захватит Украину", — отметил он.
Премьер раскритиковал страны Евросоюза, которые не поддержали антироссийские санкции и продолжают сотрудничество с Москвой.
По его словам, время уступок России должно закончиться.
"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть", — заключил Хегер.
Ранее премьер-министр Словакии заявил о необходимости координации действий ЕС, США и НАТО в случае обострения ситуации на Украине.
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