The Telegraph: НАТО раскололось на четыре лагеря из-за конфликта на Украине

На первый взгляд может показаться, что НАТО сейчас сплотилось из-за украинского конфликта. Однако внутри альянса существует несколько групп, мнения по поводу происходящего у которых противоречивы. Об этом пишет британский политический обозреватель Дуглас Мюррей на страницах газеты The Telegraph.

Он выделяет четыре лагеря, первый из которых называет "правильным". Возглавляет его Британия, так как именно она предвидела "российскую агрессию" и в оперативные сроки оказала Украине поддержку. Второй лагерь возглавляет Германия, а относятся к нему те европейцы, которые "скомпрометированы своими недавними договорённостями с РФ".

Третьим лагерем Мюррей называет "Елисейским" и во главу ставит Францию:

"Есть Елисейский лагерь и там президент, который считает, что если он будет поддерживать открытую линию с Путиным, то может каким-то образом разрешить конфликт. Понятно, что президент Зеленский и другие потеряли терпение по отношению к президенту Макрону".

Четвёртым лагерем обозреватель называет Вашингтон, а именно силы, которые специально затягивают конфликт, добиваясь смены власти в РФ. Так, можно сделать вывод, что Североатлантический альянс не так уж и един, как кажется на первый взгляд.