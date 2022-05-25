Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал западные страны в срочном порядке предоставить Украине реактивные системы залпового огня для "освобождения" Херсона.
По его словам, Киев уже не единожды обращалась к Западу с просьбой снабдить Киев РСЗО, однако десятки проведённых переговоров не увенчались успехом.
По мнению Кулебы это может случиться только после того, как это сделает США.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться, пока не вернёт все свои территории и потребовал отвода ВС РФ на линию до 24 февраля.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.