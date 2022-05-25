Кулеба требует у Запада поставок РСЗО на Украину для взятия Херсона

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал западные страны в срочном порядке предоставить Украине реактивные системы залпового огня для "освобождения" Херсона.

По его словам, Киев уже не единожды обращалась к Западу с просьбой снабдить Киев РСЗО, однако десятки проведённых переговоров не увенчались успехом.

По мнению Кулебы это может случиться только после того, как это сделает США.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться, пока не вернёт все свои территории и потребовал отвода ВС РФ на линию до 24 февраля.