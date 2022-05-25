Foreign Policy: украинские олигархи присвоят деньги на реконструкцию Украины

Украинские олигархи могут разворовать денежные средства, которые США и Евросоюз направят Украине для восстановления страны, сообщает аналитик американского журнала Foreign Policy Фрэнсис Шин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал, чтобы Запад оказал стране финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов в ближайшие пять месяцев. Также он настаивает на предоставлении 600 миллиардов долларов для реконструкции Украины. Еврокомиссия уже призвала страны Евросоюз открывать кошельки.

Автор статьи считает, что часть выделенных Западом средств могут присвоить украинские чиновники-коррупционеры.

"Однако многочисленные клептократы в экономике и властных структурах могут попытаться использовать иностранную помощь для компенсации собственных потерь", — пишет Шин.

По его словам, Брюссель так и не смог побороть коррупцию на Украине. По данным Европейской счётной палаты, антикорруционные реформы, проведённые на Украине в 2021 году, не улучшили ситуацию в этой сфере. Шин считает, что ЕС должен учесть этот провал и предпринять другие меры по совершенствованию антикоррупционного законодательства в стране.