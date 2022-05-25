Украинские боевики начинают бунтовать и отказываются воевать

Украинские военные батальона Черкасской территориальной обороны отказываются воевать, потому что не хотят быть пушечным мясом, не имея необходимого вооружения и техники.

Так, украинские боевики записали видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором сообщили, что их отправили на передовую 22 мая для выполнения боевых задач, но тяжёлым вооружением их никто не обеспечил, поэтому они отказались воевать.

После этого у них отобрали оружие, защитное снаряжение и стали угрожать арестами.

По словам боевиков, после первого выезда на линию фронта в батальоне два человека двухсотых и большое количество раненых, добавив, что медицинская помощь отсутствует напрочь, как и финансирование.

Кроме того, они заявили, что их нахождение на «нуле» не является законным.