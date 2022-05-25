Общественник Курдесов: школьная охрана не может предотвратить стрельбу

Случаи стрельбы в школах, подобные тому, что произошёл сегодня в Техасе, не поможет предотвратить привлечение вооруженной охраны. Такое мнение высказал руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в интервью Телеканалу "360".

Он заметил, что такие трагедии всё равно происходят даже в тех образовательных учреждениях, где уже есть охранники с оружием.

По мнению общественника, милитаризация школы, обнесение колючей проволокой и введение жесткого режима сами по себе не приводят к желаемым результатам. И работать здесь нужно комплексно, заниматься профилактикой, в том числе на уровне законодательства.

Контроль над выдачей оружия следует усилить, а также обеспечить неотвратимость наказания даже за малейшие нарушения, считает активист. Также важно вести профилактическую работу на упреждение на уровне семьи и школы, заметил собеседник канала.