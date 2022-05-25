Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что польские власти намерены агрессивно распространять своё политическое и экономическое влияние на Украину.
"Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по "ползучей экспансии" на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят", — подчеркнула российский дипломат во время брифинга.
Вместе с этим во внешнеполитическом ведомстве сказали, что военная спецоперация РФ по принуждению к миру на Украине является предлогом для захвата территорий чужой страны властями Польши.
Ранее эксперт Юрий Кнутов предупредил, что в случае аннексии Западной Украины Варшавой начнётся конфликт между местными жителями и поляками.
"Западная Украина никогда не будет пророссийской. Но она всегда будет антипольской", — объяснил специалист.
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