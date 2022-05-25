Эксперт Саминский: расстрел в Техасе случился из-за бездействия охраны

Очередной громкий расстрел в США — результат того, что не сработала системы охраны. Так прокомментировал Pravda.Ru произошедшее сегодня в штате Техас президент СРО Ассоциация "Школа без опасности" Сергей Саминский.

По мнению эксперта, жертв можно было бы избежать вообще или уменьшить их число. А к трагедии привела совокупность факторов. Это и незакрытая дверь, и отсутствие системы видеонаблюдения, и не нажатая кнопка тревожной сигнализации.

Специалист заметил, что это уже 282-й случай массового расстрела в США с начала года.

По словам собеседника издания, местом для нападения преступники часто выбирают школу, однако иногда это делается в торговом центре. Принцип выбора такой — массовое место, где учились, где знают вход, туда идут, стреляют, пояснил Саминский.

Он добавил, что такие случаи происходят не только в США, но и в России. Однако в нашей стране знают, как с этим бороться. И это предусмотрено на уровне законов. А ответственность за безопасность несут директор образовательного учреждения, директор охранного предприятия, сам охранник.

"Каждая образовательная организация должна иметь периметр. Периметр должен иметь высоту 2500. Периметр должен быть закрыт на замки и двери. Причём на двери и замки, которые открываются дистанционно, а не как попало и кем попало. Все входы и выходы в школы должны контролироваться охраной", — заключил эксперт.

Напомним, сегодня в Техасе в городе Ювалд 18-летний убийца смог зайти в школу, в которой сам не учился, и расстрелять 19 учеников младших классов и двоих взрослых.