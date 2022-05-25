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Автор Юлиана Смирнова

Офицер НМ ДНР: на складах "Артёмсоли" мало оружия, но это хороший укрепрайон

Мир

Офицер запаса Народной милиции ДНР с позывным "Кот" предположил, что в подземельях "Артёмсоли" военные ВСУ планируют создать укрепрайон, который не будет уступать "Азовстали".

Офицер НМ ДНР: на складах "Артёмсоли" мало оружия, но это хороший укрепрайон

После ВОВ было принято решение организовать склад с излишками оружия на соляных шахтах в Соледаре. В шахты было доставлено около 22 эшелонов различного оружия и миллионы законсервированных боеприпасов.

После 2014 года военные ДНР пытались взять под свой контроль эти хранилища, но не смогли. Киевские власти начали активно распродавать раритетное оружие, а после начала СВО оружие раздавали всем желающим.

Бывший военнослужащий ДНР "Кот" заявил, что он сомневается, что на складах "Артёмсоли" осталось большое количество вооружения.

"Я, конечно, могу допустить, что на складах в "Артёмсоли" ещё что-то могло остаться, но это явно не то количество, которое могло бы вызвать повышенный интерес Киева", — заявил "Кот" в беседе с "МК".

По его мнению, этот завод нужен Киеву совсем для другой цели. "Артёмсоль" это хорошо укреплённая позиция, которую "Кот" сравнивает с "Азовсталью". Он отметил, что глубина "Атрёмсоли" 170 метров и там есть склады с продуктами. Офицер предполагает, что этого запаса может хватить на год обороны.

"Лучше, конечно, чтобы здесь их всех положили, не дали отойти. Славянск и Краматорск — хорошие города, да и Артёмовск тоже. Люди там добрые. Наши люди. Жалко будет, если украинцы превратят эти города во второй Мариуполь", — сказал офицер НМ ДНР.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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