EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлиана Смирнова

Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил о существовании "плана Б" на тот случай, если он умрёт. В такой ситуации полномочия президента Украины возьмёт на себя глава парламента либо премьер-министр.

Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины

Авторы "МК" предполагают, что в нынешних реалиях место Зеленского может занять главком ВСУ генерал Валерий Залужный. Зеленский сам назначил Залужного командовать ВСУ, но сейчас их мнения расходятся по многим вопросам. Так, например, Залужный заявлял, что необходимо сохранять жизни военнослужащих Украины, но власти Киева приказывают "стоять до последнего". Также Залужный был против атаки украинских десантников на острове Змеиный и выступает за вывоз ВСУ из-под Северодонецка и Краматорска.

"Поэтому далеко не факт, что Главкому обязательно придется ждать кончины Верховного, чтобы занять его место. Поставить Залужного во главе Украины, например, через военный переворот", — пишет "МК".

Журнал Time включил главкома Украины в список 100 самых влиятельных людей мира. Залужный не боится критиковать Зеленского за его решения и явно понимает, что солдаты — не бесконечный ресурс и Украина может остаться без живой силы.

Однако авторы "МК" подмечают, что даже если Залужный возьмёт на себя полномочия президента Украины, это не приведёт к диалогу с Россией. Главком всегда отличался антироссийскими настроениями и говорил, что хочет прокатиться на танке по Красной площади и Арбату.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина валерий залужный владимир зеленский
Sberbank
Новости
Офицер НМ ДНР: на складах "Артёмсоли" мало оружия, но это хороший укрепрайон
Российские военные впервые применили новейший Су-57 в операции на Украине
МО Латвии о проигрыше Украины в конфликте: "Придётся самим воевать"
Мужчина в Бурятии поджёг дом с детьми
Поддубный: в Северодонецке в окружении может оказаться 4000 бойцов ВСУ
Врач о сомнительной пользе диетических хлебцов: "Калорийность всё равно высокая"
Певицу Наргиз продержали ночь в аэропорту РФ и депортировали в Узбекистан
Подоляка: для ВСУ в Северодонецке счёт пошёл на часы
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины
Популярное
Силовые структуры
Пленный боевик полка "Донбасс"*: я потерял 50 офицеров-друзей

Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.

Пленный боевик полка "Донбасс"*: я потерял 50 офицеров-друзей
Кириленко: три населённых пункта перешли под контроль ВС РФ без отступления ВСУ
Силовые структуры
Кириленко: три населённых пункта перешли под контроль ВС РФ без отступления ВСУ
Мир. Новости мира
На улицах города Попасная валяются тела и сожжённая техника ВСУ
Силовые структуры
Перед самой сдачей в плен боевики "Азова"* убили на "Азовстали" неугодных людей
Любовь Степушова Тактика "малых котлов" в СВО на Украине начала приносить успех Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова
Мир. Новости мира
По военному объекту в Павлограде нанесён ракетный удар ВКС РФ
Силовые структуры
ВС РФ и НМ ДНР начали штурм Авдеевки
Военные ВС РФ спасли жизнь брошенному солдату ВСУ по имени Володя
Силовые структуры
Военные ВС РФ спасли жизнь брошенному солдату ВСУ по имени Володя
Последние материалы
Поддубный: в Северодонецке в окружении может оказаться 4000 бойцов ВСУ
Врач о сомнительной пользе диетических хлебцов: "Калорийность всё равно высокая"
Певицу Наргиз продержали ночь в аэропорту РФ и депортировали в Узбекистан
Подоляка: для ВСУ в Северодонецке счёт пошёл на часы
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины
Тактика "малых котлов" в СВО на Украине начала приносить успех
В ЮАР проходит пикет с требованием к Франции покинуть Африку
Как Великобритания пытается спровоцировать польско-русские войны
Стоимость бензина в Великобритании достигла максимума
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников