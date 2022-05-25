Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил о существовании "плана Б" на тот случай, если он умрёт. В такой ситуации полномочия президента Украины возьмёт на себя глава парламента либо премьер-министр.

Авторы "МК" предполагают, что в нынешних реалиях место Зеленского может занять главком ВСУ генерал Валерий Залужный. Зеленский сам назначил Залужного командовать ВСУ, но сейчас их мнения расходятся по многим вопросам. Так, например, Залужный заявлял, что необходимо сохранять жизни военнослужащих Украины, но власти Киева приказывают "стоять до последнего". Также Залужный был против атаки украинских десантников на острове Змеиный и выступает за вывоз ВСУ из-под Северодонецка и Краматорска.

"Поэтому далеко не факт, что Главкому обязательно придется ждать кончины Верховного, чтобы занять его место. Поставить Залужного во главе Украины, например, через военный переворот", — пишет "МК".

Журнал Time включил главкома Украины в список 100 самых влиятельных людей мира. Залужный не боится критиковать Зеленского за его решения и явно понимает, что солдаты — не бесконечный ресурс и Украина может остаться без живой силы.

Однако авторы "МК" подмечают, что даже если Залужный возьмёт на себя полномочия президента Украины, это не приведёт к диалогу с Россией. Главком всегда отличался антироссийскими настроениями и говорил, что хочет прокатиться на танке по Красной площади и Арбату.