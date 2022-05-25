По словам зампреда Еврокомиссии Маргаритис Схинас, Европе нужно готовиться к новой и очень многочисленной волне мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которая будет намного более хаотичной и неуправляемой, чем поток беженцев из Украины.
Как пояснил политик в интервью Bloomberg, причиной нового потока мигрантов станет голод, вызванный мировым продовольственным кризисом. В поисках лучшей доли мигранты будут двигаться в северном направлении, в большинстве своём на лодках.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы этого избежать", — отметил Схинас.
Он добавил, что проблему с мигрантами невозможно будет решить только разблокировкой портов Украины, но это поможет сделать кризис менее острым и создаст более позитивную ситуацию на рынке.
Негативные последствия антироссийских санкций и спровоцированные ими нарушения цепочек поставок уже вызвали резкий рост цен на зерно в ЕС и США, а продолжающийся украинский кризис может обернуться глобальным голодом на планете, отметил официальный представитель ООН Томсон Пири.
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