В Еврокомиссии потребовали признать обход санкций преступлением на уровне ЕС

Члены Европейской комиссии заявили, что обход ограничительных мер Запада необходимо воспринимать в качестве преступления.

"Еврокомиссия призывает включить нарушение санкций ЕС в перечень преступлений на уровне Евросоюза", — сообщили представители ЕК.

По мнению западных политиков, нововведение позволит быстрее и эффективнее расследовать подобные преступления. Также мера позволит властям наказывать злоумышленников, подчеркнули в ЕК.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко высмеял европейских и американских чиновников, которые недооценили последствия санкций против России. При этом главы западных стран обвиняют в кризисе президента РФ Владимира Путина, возмутился руководитель республики.