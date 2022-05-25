Члены Европейской комиссии заявили, что обход ограничительных мер Запада необходимо воспринимать в качестве преступления.
"Еврокомиссия призывает включить нарушение санкций ЕС в перечень преступлений на уровне Евросоюза", — сообщили представители ЕК.
По мнению западных политиков, нововведение позволит быстрее и эффективнее расследовать подобные преступления. Также мера позволит властям наказывать злоумышленников, подчеркнули в ЕК.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко высмеял европейских и американских чиновников, которые недооценили последствия санкций против России. При этом главы западных стран обвиняют в кризисе президента РФ Владимира Путина, возмутился руководитель республики.
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