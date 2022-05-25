Лидер Украины Владимир Зеленский в ходе украинского завтрака в Давосе осудил западных лидеров за отсутствие единства по многим темам. В качестве примера президент привёл членство Киева в Евросоюзе и введение антироссийских ограничительных мер.
"Есть сильный и объединённый Запад? Нет", — подчеркнул Зеленский, передаёт "Европейская правда".
Вместе с этим глава Украины напомнил, что в военно-политическом блоке НАТО так и не договорились о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Также президент указал на невозможность объявить нефтяное эмбарго в отношении РФ из-за позиции Венгрии.
"Мы сражались за закрытие воздушного пространства (над Украиной. — Прим. ред.), но как-то этот вопрос заглох", — сказал украинский лидер.
Ранее власти Турции поставили НАТО ультиматум. Чтобы Хельсинки и Стокгольм могли стать частью альянса, ему необходимо выполнить требования Анкары, заявил глава Партии националистического движения Девлет Бахчели.
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