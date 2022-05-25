Норин: чтобы всерьёз запугать ВСУ, ВС РФ нужно уничтожить противника в Донбассе

Военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил, что ВС РФ необходимо уничтожить противника в Донбассе, чтобы всерьез запугать ВСУ.

Украинские пропагандисты продолжают говорить о скорой "перемоге" ВСУ. В беседе с Украиной.ру Норин заявил, что напугать Киев можно одним способом — нанести сокрушительный удар по противнику в Донбассе. Эксперт отметил, что эта группировка самая эффективная в рядах ВСУ. Если ВС РФ уничтожит её, то это изменит ход кампании, и украинским пропагандистам будет сложнее убедить людей в скорой победе.

По мнению историка, именно для уничтожения группировки в Донбассе готовят котлы.