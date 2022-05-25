Немцы назвали украинского посла клоуном за посты о ливерной колбасе

Немецкие интернет-пользователи раскритиковали в соцсетях пост посла Украины Андрея Мельника о ливерной колбасе.

Дипломат сделал репост о немецком мяснике Вальтере Адаме, с которым недавно поговорил по телефону. Мельник пригласил немца на Украину и написал, что Адам быстрее приедет в Киев быстрее, чем некоторые политики, намекая на отказ канцлера Олафа Шольца посещать украинскую столицу. Причём ранее "ливерная колбаса" уже всплывала в посте Мельника, когда он писал, что лидер Германии "играет в обиженную ливерную колбасу", подразумевая фразеологизм Beleidigte Leberwurst zu spielen (обозначает обиду без основания).

Немцы сошлись во мнении, что Мельник продолжает издеваться над первыми лицами страны и предложили ему сменить профессию.

"Как низко может пасть этот посол-клоун? Неужели он не замечает, что его гнусные речи больше не слушают? Отставка, по-видимому, не за горами", — отметил Gerhard Schweitzer.

Пользователь Can иронично предположил, что у Мельника есть рекламный контракт с производителем ливерной колбасы.

Thomas Hesse отметил, что Украина голодает, а Мельник только и рассуждает про ливерную колбасу.

Dragon's Breath предложил Мельнику сменить профессию и иметь дело с мясниками, а не с лидерами стран.