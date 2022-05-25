Замглавы МИД Руденко: об обмене осуждённого в Киеве военного РФ говорить рано

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко оценил, возможен ли обмен российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговорённого на Украине к пожизненному заключению.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен украинские боевики будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги", — сообщил Руденко корреспонденту ТАСС.

Замминистра добавил, что пока говорить о вероятном обмене рано.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допустила обмен Шишимарина, уточнив, что такой вариант "технически возможен".

23 мая пресечение в виде пожизненного заключения было вынесено российскому контрактнику Вадиму Шишимарину, которому было предъявлено обвинение "в нарушении обычаев и законов войны". Украинская сторона утверждает, что Шишимарин убил ехавшего на велосипеде безоружного пожилого местного жителя в Сумской области 28 февраля 2022 года.