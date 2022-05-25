Глава польского государства Анджей Дуда недоволен правительством Германии из-за того, что Берлин затягивает поставки танков, которые были обещаны взамен отправленных на Украину.
"Сейчас мы слышим, что Германия не хочет обещание сдержать. Это для нас является разочарованием", — подчеркнул он.
Ранее социолог из Китая Люй Сян сообщил, что Странам НАТО всё тяжелее даётся экономическая и военная помощь Украине, и из-за этого между ними всё чаще возникают разногласия.
По его словам, западная система ценностей не позволяет странам НАТО держаться в стороне от поддержки Украины, но эта поддержка всё чаще становится причиной конфликта интересов, которые будут только усиливаться, если он продлится долго.
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