Дружба врозь: в отношениях Варшавы и Берлина зреет конфликт

Глава польского государства Анджей Дуда недоволен правительством Германии из-за того, что Берлин затягивает поставки танков, которые были обещаны взамен отправленных на Украину.

"Сейчас мы слышим, что Германия не хочет обещание сдержать. Это для нас является разочарованием", — подчеркнул он.

Ранее социолог из Китая Люй Сян сообщил, что Странам НАТО всё тяжелее даётся экономическая и военная помощь Украине, и из-за этого между ними всё чаще возникают разногласия.

По его словам, западная система ценностей не позволяет странам НАТО держаться в стороне от поддержки Украины, но эта поддержка всё чаще становится причиной конфликта интересов, которые будут только усиливаться, если он продлится долго.