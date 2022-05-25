Подоляка: "Британские советники не учитывают одну особенность СВО на Украине"

У спецоперации на Украине есть одна особенность, которую не учитывают британские советники. Например, эксперты западных спецслужб рекомендуют ВСУ отойти на новые линии обороны, но они стараются как можно дольше удерживать именно районы Донбасса и не отступают, теряя огромное количество людей и техники, обрекая себя на поражение. Почему они это делают, объяснил журналист и блогер Юрий Подоляка.

Все уже давно поняли, что ВСУ могут удерживать те или иные территории, только прикрываясь мирным населением, а поэтому союзным войскам приходится очень аккуратно их оттуда выбивать, заметил эксперт.

По его мнению, для ВСУ есть разница, где заниматься подобной тактикой. Так получилось, что за 8 лет украинская армия привыкла воспринимать жителей Донбасса как врагов, в том числе и мирное население. И для них нормально прикрываться "живым щитом" из жителей Донбасса, считает аналитик.

И британцы, когда дают советы руководству Украины, этого фактора не учитывают, но в Киеве, естественно, это отлично знают. И прекрасно понимают, что украинские бойцы могут легко прятаться за спинами жителей Донбасса, но вряд ли будут прикрываться своими родными семьями, добавил Подоляка.

Поэтому если ВСУ уйдут из Донбасса, то боевые действия начнут приобретать несколько иные формы, и шансов выжить в них для бойцов будет ещё меньше, заключил блогер.