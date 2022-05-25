Лидер Украины Владимир Зеленский во время украинского завтрака в Давосе сказал, что китайские власти не вмешиваются в конфликт Киева и Москвы.
Как подчеркнул президент, Украина положительно оценивает позицию Пекина. По мнению Зеленского, КНР не оказывает России поддержку.
"Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику", — отметил глава Украины, передаёт "Страна.ua".
При этом Зеленский заявил, что Пекин не помогает и Киеву. Украинские власти хотят стать более близким союзником КНР, чем РФ, добавил президент.
Ранее политолог Андрей Суздальцев в беседе с Pravda.Ru заявил, что Китай поддерживает Россию крайне сдержанно.
"Если мы выйдем на победу (в спецоперации на Украине. — Прим. ред.), Китай будет с нами. Если мы проиграем и проиграем страшно, считайте, что Китай тоже примет участие в нашем разграблении", — объяснил специалист.
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