Глава Пентагона Остин выступил на фоне перевёрнутых флагов Украины

Представители Минобороны США приняли участие в совещании по украинскому вопросу. При этом флаги страны оказались перевёрнутыми.

Видеозапись опубликовали на официальном сайте американского военного ведомства. Мероприятие прошло дистанционно. На нём присутствовали представители 44 стран, в том числе руководитель МО Штатов Ллойд Остин. Политики обсуждали военную помощь Украине и международное финансирование государства.

Как напомнили в Business Insider, глава Минобороны США уже встречался с украинскими лидерами. Во время таких мероприятий флаг вешали правильно, подчеркнули журналисты.

Ранее американский президент Джозеф Байден оговорился и сказал, что украинцы защищают его страну. Республиканцы предположили, что лидер имеет умственное расстройство.