Турки раскритиковали президента Зеленского за его антироссийские предложения

На специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский в рамках видеоконференции обратился к странам с призывом участвовать в восстановлении Украины, запретить импорт российской нефти, заблокировать российские банки и сектор IT. Бизнесу он предложил покинуть Россию и прийти на Украину.

Читатели турецкого издания En Son Haber подвергли критике предложения президента Украины.

"Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права", — написал один из читателей в комментариях.

Критике подверглись и призывы вести бизнес на Украине.

"Никто не будет инвестировать в такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС. Потому что богачи не вкладывают деньги в страны, подчинённые американской гегемонии", — добавил другой пользователь.

Один из комментаторов спросил, для чего иностранцам приезжать на Украину, если сами граждане этой страны её покидают.

"Полная комедия", — отметил турок.