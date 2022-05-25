На специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский в рамках видеоконференции обратился к странам с призывом участвовать в восстановлении Украины, запретить импорт российской нефти, заблокировать российские банки и сектор IT. Бизнесу он предложил покинуть Россию и прийти на Украину.
Читатели турецкого издания En Son Haber подвергли критике предложения президента Украины.
"Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права", — написал один из читателей в комментариях.
Критике подверглись и призывы вести бизнес на Украине.
"Никто не будет инвестировать в такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС. Потому что богачи не вкладывают деньги в страны, подчинённые американской гегемонии", — добавил другой пользователь.
Один из комментаторов спросил, для чего иностранцам приезжать на Украину, если сами граждане этой страны её покидают.
"Полная комедия", — отметил турок.
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