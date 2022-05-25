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Автор Элиза Ибрагимова

Турки раскритиковали президента Зеленского за его антироссийские предложения

Мир

На специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский в рамках видеоконференции обратился к странам с призывом участвовать в восстановлении Украины, запретить импорт российской нефти, заблокировать российские банки и сектор IT. Бизнесу он предложил покинуть Россию и прийти на Украину.

Турки раскритиковали президента Зеленского за его антироссийские предложения

Читатели турецкого издания En Son Haber подвергли критике предложения президента Украины.

"Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права", — написал один из читателей в комментариях.

Критике подверглись и призывы вести бизнес на Украине.

"Никто не будет инвестировать в такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС. Потому что богачи не вкладывают деньги в страны, подчинённые американской гегемонии", — добавил другой пользователь.

Один из комментаторов спросил, для чего иностранцам приезжать на Украину, если сами граждане этой страны её покидают.

"Полная комедия", — отметил турок.

 

 

 

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия турция украина владимир зеленский
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