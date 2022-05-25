Боке рассказал о лживых постановочных кадрах западных СМИ про ВС РФ

Бывший французский военный Адриан Боке рассказал, что украинские военные на глазах западных журналистов произвели выстрел из миномёта по парку, где гуляют дети, чтобы через 10 минут снять сюжет о последствиях обстрела российской армией.

"ВСУ на глазах западных журналистов выстрелили из миномёта по детскому парку. Обошлось без жертв. А через 10 минут был снят сюжет про последствия российских бомбардировок", — отметил он.

По словам Боке, его очень возмутила циничность западных СМИ, которые подают лживую информацию о российских военных, что заставило усомниться в правдивости других репортажей, которые показывают на Западе о спецоперации на Украине.