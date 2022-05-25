Бывший французский военный Адриан Боке рассказал, что украинские военные на глазах западных журналистов произвели выстрел из миномёта по парку, где гуляют дети, чтобы через 10 минут снять сюжет о последствиях обстрела российской армией.
"ВСУ на глазах западных журналистов выстрелили из миномёта по детскому парку. Обошлось без жертв. А через 10 минут был снят сюжет про последствия российских бомбардировок", — отметил он.
По словам Боке, его очень возмутила циничность западных СМИ, которые подают лживую информацию о российских военных, что заставило усомниться в правдивости других репортажей, которые показывают на Западе о спецоперации на Украине.
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