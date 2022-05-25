Боевикам теробороны выдали неисправное советское оружие

Несмотря на заявления Киева о скорых поставках "новейшего" западного вооружения, а также намерении мобилизовать до миллиона бойцов, реальная картина на передовой выглядит немного иначе. И сражаться украинцам приходится с оружием времён Великой Отечественной войны.

Боевики 115-й бригады теробороны, которые ранее оставили свои позиции и попали под суд за дезертирство, показали, чем их вооружило командование.

На видео, попавшем в Сеть, один из солдат лёжа ведёт стрельбу из пулемёта Дегтярёва 1940-х годов выпуска. Правда, стреляет пулемёт почему-то одиночными выстрелами вместо очередей. И только после того, как с силой лупит по нему по нему рукой. Это повторяется дважды.

Происходящее сопровождается за кадром смехом и нецензурными выражениями сослуживцев. Видимо, именно так и выглядит американский лендлиз.