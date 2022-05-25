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Автор Камиль Джабраилов

Власти США обеспокоены возвращением националистов с Украины

Мир

Власти США обеспокоены вербовкой украинскими националистами воинственно настроенных ультраправых американских граждан, сообщает Politico. В аэропортах США офицеры таможенно-пограничной службы допрашивают добровольцев, отправляющихся на Украину, отмечает издание.

Власти США обеспокоены возвращением националистов с Украины

"Официальные лица США, обеспокоенные проблемами внутренней безопасности, допрашивают американцев в аэропортах, когда они едут на Украину", — говорится в материале.

Politico ссылается на документ таможенно-пограничной службы, в котором описаны подробности допросов в аэропорту шестерых американцев. Власти США опасаются возвращения обратно в страну ультраправых, которые улучшили свою боевую подготовку на Украине. При этом сами украинские националисты активно вербуют в свои ряды экстремистов, признаёт таможенная служба США.

"Украинские националистические группы активно вербуют воинственно настроенных экстремистов и сторонников превосходства белой расы, чтобы они присоединялись к различным неонацистским добровольческим батальонам для войны против России", — приводит издание текст документа.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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