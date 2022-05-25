Страны коллективного Запада могли бы вывезти с Украины зерно по автомобильным и железными дорогам, воспользовавшись гуманитарными коридорами, которые предоставляет Россия. Однако западное руководство хочет выполнить абсолютно другие задачи.
Политолог Евгений Сатановский убеждён, что Великобритания и Литва любыми методами намерены разместить свои военные корабли в акватории Чёрного моря. В таком случае Североатлантический альянс получит возможность занять украинские порты. Эксперт полагает, что страны коллективного Запада смогут вывезти военных, которые занимались обустройством биологических лабораторий.
"Как максимум — смогут уничтожить свидетельства этой деятельности. Ну и, понятное дело, много чего и кого украинской стороне доставят по военной части", — написал Сатановский.
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