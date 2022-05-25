Политолог предрёк европейцам много личных трагедий из-за украинских беженок

Страны Евросоюза ждёт большое число личных трагедий из-за молодых и энергичных беженок с Украины. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев, комментируя резонансный случай в Великобритании, где киевлянка София Каркадым смогла увести из семьи мужа всего за 10 дней.

Эксперт считает, что "цивилизованные" европейцы ещё не поняли до конца, с кем связались.

По словам Михеева, у украинок, несомненно, есть большое преимущество по сравнению с европейскими женщинами. Оно касается внешних данных. Однако в сочетании с их абсолютной беспринципностью это приведёт к множеству личных трагедий в Европе, о чём все будут потом сильно жалеть, заметил политолог.

Он предположил, что и тот британец, который расстался с женой ради украинки, также пожалеет о своём опрометчивом решении.

Англичанин не знает, что такое "руки в боки", но когда узнает, то познакомится с "лучшими традициями славянского мира". И через какое-то время новая жена вывернет британца наизнанку и сделает из него подкаблучника, если он её не выгонит, заключил Михеев.