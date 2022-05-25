Конфликт России и Украины представляет смертельную угрозу для европейской цивилизации, заявил американский миллиардер Джордж Сорос.
Если западные страны не мобилизуют все свои ресурсы для противостояния Путину и России, цивилизация будет уничтожена, отметил известный экономист и инвестор во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Это (украинский конфликт — Прим. ред.), возможно, стало началом Третьей мировой войны", — уточнил Сорос.
Основными угрозами для Запада он назвал Владимира Путина и Си Цзинпина. Именно эти "автократические режимы", по словам финансиста, могут обрушить всю мировую экономику.
Используя подобную риторику западные страны потом удивляются, почему сотрудничество КНР и России растет, пишет журналист Сергей Колясников. В Пекине прекрасно осознают: если позволить Вашингтону "распилить" Россию, Китай следующий.
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