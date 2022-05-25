Китай: крупнейший продовольственный кризис произошел из-за санкций

Ситуация вокруг Украины и санкции против России спровоцировали крупнейший со времен Второй мировой войны кризис продовольствия, сообщает "Синьхуа". По данным издания, Европа уже ощутила его на себе.

В настоящее время европейцы переживают, что не смогут питаться три раза в день. Из-за обострения ситуации вокруг Украины и антироссийских ограничений прекратились продажи удобрений из РФ и Белоруссии, что привело к их подорожанию. Также остановлен экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины, что привело к подорожанию продуктов питания. По данным издания, это заставило людей почувствовать "небывалое давление".

Как заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро, если проблема с удобрениями и торговля ими не возобновится, в 2023 году мир столкнется с очень серьезной проблемой снабжения продуктами питания.

"Синьхуа" отмечает, что в Европе цены растут каждую неделю, и "ситуация становится невыносимой, потому что увеличивается стоимость буквально всего".

В МИД России заявили, что если западные кураторы Киева объяснят ему, что достаточно "разводить демагогию" и необходимо убрать свои минные заграждения, из украинских портов сразу же будет восстановлен экспорт зерна.