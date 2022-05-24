Владимир Зеленский прокомментировал слова Сергея Шойгу о том, что российская армия сознательно замедляет темпы наступления ради эвакуации населения.
Президент Украины подвёл итоги третьего месяца проведения спецоперации на Украине. Он преподнёс итоги противостояния с Россией как успех ВСУ. Зеленский с гордостью отметил, что даже ведущие разведки мира не думали, что украинцы смогут продержаться столь длительное время.
Отдельно лидер Украины высказался о словах министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявлял о необходимости создавать условия для выхода жителей из населённых пунктов, в которых ведутся бои.
Зеленский назвал доводы Шойгу "неадекватными" и заявил, что РФ не удалось сломать Украину за три дня, поэтому ведутся разговоры о том, что "всё так и было запланировано".
Ранее Шойгу объяснил, что Россия делает всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Глава RT Маргарита Симоньян отмечала, что Россия при желании могла бы разобраться с Украиной "не то что днями, а часами".
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