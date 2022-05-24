Конгрессмен Мултон: Конфликт на Украине является прокси-войной Запада с Россией

Конгрессмен США Сет Мултон назвал конфликт вокруг Украины опосредованной войной западных стран с Россией, заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Конечно, это прокси-война в том смысле, что Украина ведёт боевые действия, а мы предоставляем всё вооружение, еще больше технологий и другие средства. Во многих отношениях это битва России и Запада, который в значительной степени представлен и возглавляем нами", — сказал американский парламентарий.

Заявление Мултона противоречат позиции властей США, которая, опасаясь прямой конфронтации с Россией, открещивается от участия в конфликте на Украине.

Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что прокси-война с Североатлантическим альянсом уже идёт. Как пояснил эксперт, военные НАТО давно готовили ВСУ не к обороне, а к наступлению на Крым и Донбасс.