Задержанный Додон: Власть решила ударить по оппозиции

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, которого задержали на 72 часа, через адвокатов передал сообщение. По его словам, власти станы из-за страха решили нанести удар по нему как по лидеру оппозиции.

Политик считает, что власти злоупотребили правосудием, прибегли к преследованиям, аресту и очернению в СМИ.

"Нынешняя власть убирает тех, кого боится", — заявил бывший глава государства.

Додон выразил уверенность в том, что его задержание связано с желанием властей отвлечь жителей Молдавии от таких проблем, как кризис в сельском хозяйстве, высокие цены и тарифы, бедность, некомпетентность и безответственность правительства.

Ранее в Генпрокуратуре Молдавии рассказали о подозрениях в отношении бывшего лидера республики. По данным правоохранителей, его обвинили в пассивной коррупции, государственной измене, незаконном обогащении и финансировании партии со стороны криминальной группы. Представители ведомства добавили, что экс-президент Додон мог получить взятку от бизнесмена Владимира Плахотнюка.