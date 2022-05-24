Член нацбатальона "Донбасс"*: поставками оружия Запад вынуждает Киев воевать

Поставками вооружения страны Запада вынуждают Украину воевать, сообщил член нацбатальона "Донбасс"* Юрий Закопец (позывной "Калина"), сложивший оружие в ЛНР.

"Если бы прекратили давать вооружение и конкретно начали работать над другими секторами: социальная защита, помощь людям, Красный Крест, ООН… Если бы работали в направлении мирном, это было бы первым шагом к прекращению войны, а когда накачивают вооружением… Какое может быть прекращение войны, если у тебя в руках автомат", — сказал экс-боец.

Ранее Закопец, выступавший на торжественном собрании в Верховной раде по случаю Дня Конституции, сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике.

Закопец рассказал, что потерял в боевых действиях более 50 офицеров-друзей. По его словам, все эти украинцы погибли во время специальной операции.

*Батальон «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.