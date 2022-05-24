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Автор Денис Постольский

Белоруссия поможет в восстановлении Украины после конфликта

Мир

Строители Белоруссии будут готовы участвовать в восстановлении Украины после конфликта. Как сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" белорусский премьер Роман Головченко, это случится в случае запроса со стороны Киева.

Однако для начала нужно установление прочного мира.

"Конечно же, на смену любой войне, любой военной операции приходит фаза восстановления. Если наши услуги будут востребованы, мы, конечно, готовы в этом поучаствовать", — заявил премьер.

Головченко при этом предложил "не бежать впереди паровоза".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил страны принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Средства на эти цели он предложил взыскать с самой России, конфисковав все российские активы, на сумму в $500 млрд.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
украина белоруссия
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