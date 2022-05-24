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Автор Елена Федорова

Эксперт Ильин: Карелии придётся защищать рубежи при вступлении Финляндии в НАТО

Мир

Карельские эксперты прокомментировали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Они объяснили, что Карелию, как приграничную территорию, ждут серьёзные изменения, об это пишет karelinform.ru.

Эксперт Ильин: Карелии придётся защищать рубежи при вступлении Финляндии в НАТО

Депутат Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович заявил, что решение о вступлении Финляндии в НАТО будет "колоссальнейшей ошибкой", последствия которой будут очень серьёзными.

Его мнение разделил карельский политобозреватель Анатолий Цыганков. Он сделал акцент на том, что Финляндия не выиграет от этого решения.

"На мой взгляд, это ошибочное решение, потому что Финляндия больше проиграет, чем выиграет. Не только экономически, но и военно-политически", — сказал он.

Доцент института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Александр Ильин объяснил: если эти государства вступят в альянс, Карелии придётся защищать рубежи.

"В случае одобрения заявки перед странами блока НАТО появляется новый плацдарм для действий, поэтому, в первую очередь, в Карелии, как для приграничной территории, будут предприняты какие-то серьезные инфраструктурные изменения, связанные с защитой рубежей", — высказался он.

Ранее издание Global Times написало, что США хотят загнать Швецию и Финляндию в ловушку, поддерживая вступление этих стран в состав Североатлантического альянса. В статье говорится, что после вхождения двух скандинавских государств в НАТО проблем с безопасностью в Восточной Европе станет больше.

Директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь убеждён: включение Швеции и Финляндии в альянс позволит американцам использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, направленных против РФ.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато швеция россия карелия финляндия
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