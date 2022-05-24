Жена бойца ВСУ: "Наши мужчины там не для победы нужны"

Жена военного ВСУ записала несколько видео, в которых пожаловалась на то, что Киев отказывается помогать своим военным.

"Буквально 15 минут назад позвонил муж и сказал, что собирают всех, кто остался более-менее жив и возвращают на прежние точки. Нет никакой помощи и угрожают расстрелом. Говорят им возвращаться назад. <…> Их просто посылают на расстрел", — пожаловалась женщина.

На другом видео она уже вместе с матерью своего мужа рассказывают о реалиях украинской "перемоги". Муж и сын женщин рассказал, что они отказываются идти на передовую, потому что им не предоставляют помощь. Жена военного ВСУ заявила, что украинские власти не предоставили бойцам ни тепловизоров, ни дронов, ни автомобилей и даже раций не дали.

"Наши мужчины там не для победы нужны", — уверены жена и мать военного ВСУ.

Женщина заявляет, что мужчины Волынского региона не могут вернуться, потому что если они это сделают, то их ждёт расстрел.

Истории матерей и жён украинских военных опровергают слова советника Зеленского Арестовича, который любит рассказывать о скорой победе Украины.