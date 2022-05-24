Вечеринку "мистера Бина" приняли за вторжение Путина: "О боже, русские здесь"

Жители Великобритании приняли устроенный актёром Роуэном Аткинсоным праздник за вторжение вооружённых сил РФ.

Актёр, известный образом мистера Бина запустил фейерверк в Чиппенхеме ночью. Так комик отпраздновал 40-летие возлюбленной. Жители рядом расположенной деревни перепугались, решив, что на Великобританию напала армия Владимира Путина.

Бринанцы рассказали, что из-за громких хлопков псы убежали из дома, а кошки испытали стресс. Люди же решили, что Россия воплотила в жизнь свои угрозы и пошла войной на Англию.

"На самом деле сначала это звучало так, будто взрываются бомбы, но потом стали слышны звуки фейерверков, и все стало понятно. Звучит довольно неприятно, но я действительно подумала, когда это началось: "О боже, русские здесь". Это было так громко", — рассказала о своих переживаниях гражданка Великобритании.

Водитель такси Стив поведал, что его внуки заплакали от громкого шума, так как подумали, что их дом бомбят. Мужчина попросил звезду английского кинематографа "не терроризировать район".