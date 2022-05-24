На Западе высказались о работе YouTube в РФ: "Информация играет ключевую роль"

Гендиректор Youtube Сьюзан Воджицки объяснила, почему видеохостинг должен продолжить свою работу в России.

Руководитель Youtube заверила, что сервис не будет уходить из России. Объяснила это глава видеохостинга тем, что население РФ должно иметь доступ к информации.

"Мы видим, что в этом конфликте информация играет ключевую роль. Причина, по которой мы по-прежнему работаем в России в том, что мы верим в важность вещания независимых новостей. Обычный житель России может бесплатно получать доступ к той же самой информации, которую получаете вы", — выразила свою позицию Сьюзан Воджицки.

В начале апреля этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дни YouTube в России сочтены. Дипломат призвала переносить контент на российские платформы. Так она отреагировала на новость о том, что Google заблокировал YouTube-канал Госдумы "Дума ТВ".