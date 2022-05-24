Ряд стран Запада примут участие в трибунале над украинскими боевиками в ДНР

В трибунале над украинскими националистами в ДНР примут участие представители стран Запада, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Ряд государств уже дали своё согласие, отметил он.

"В том числе будут приглашаться представители западных стран. Кто на это осмелится — посмотрим. Но от ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале", — сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Глава ДНР уточнил, что трибунал пройдёт, в том числе над боевиками, сдавшимися с завода "Азовсталь" в Мариуполе.