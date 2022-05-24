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Автор Юлиана Смирнова

Жена теробороновца 115-й бригады ВСУ просит Зеленского спасти её мужа

Мир

Жена теробороновца 115-й бригады ВСУ просит у украинских властей спасти её мужа.

Жена теробороновца 115-й бригады ВСУ просит Зеленского спасти её мужа

Женщина записала видеообращение к властям Украины и потребовала вернуть её мужа и других мужчин 115-й бригады 2 батальона. По её словам, её муж ушёл в качестве добровольца, чтобы защитить свою страну. Но сейчас 115-я бригада находится в Северодонецке под обстрелами, и у них нет ни оружия, ни командования. Женщина не понимает, почему тех мужчин, которые вышли из окружения и попросили оружие у властей, в итоге посадили в СИЗО. Но даже такая участь для мужа этой женщины маловероятна, потому что мосты подорваны, и выйти из окружения уже невозможно.

"Даже если они сейчас начнут выходить, там происходят какие-то неправдоподобные вещи. Парни рассказывают, что в них стреляют те украинцы, которые уже вышли из окружения, потому что их считают дезертирами. Как? Почему власти не забирают людей с этой территории? У них же нечем воевать! Как можно воевать, не имея ничего? С лопатами, что ли? Они там погибнут, они сидят и ждут верной смерти. Кто будет за это отвечать?" — возмущается женщина.

Также женщина пожаловалась, что военным ВСУ не привозят еду и воду. Добровольцам также не выдали форму, поэтому семьям пришлось покупать всё это самостоятельно.

"Опомнитесь! Кто за это будет отвечать? Мы это так просто не оставим. Я вас прошу, дайте оружие, а если нет, то выведите людей оттуда! Территорию и так захватывают, какой смысл людям погибать?", — требует жена добровольца.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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