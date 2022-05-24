Генсек ООН: миру грозит новая холодная война "с ядерным оттенком"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что над мир находится в сложной ситуации, над ним нависла угроза новой холодной войны.

"От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов, — каждый из этих вызовов стал еще одним знаком раскола нашего мира", — сказал Гутерреш на встрече с выпускниками университета Сетон-Холл (США).

По его словам, сейчас миру также угрожают голод, болезни, социальное неравенство и глобальное потепление. Генсек НАТО добавил, что конфликт на Украине приводит к страданиям, разрушениям и смерти.

В феврале Гутерреш назвал "нарушением территориальной целостности Украины" признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик.