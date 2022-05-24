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Автор Светлана Нерадовская

Михайлов: итогом ошибок Зеленского станет военный переворот

Мир

По мнению политолога Евгения Михайлова, последние действия украинского лидера Владимира Зеленского могут привести страну к военному перевороту.

Михайлов: итогом ошибок Зеленского станет военный переворот

Одной из ошибок Зеленского эксперт назвал его отказ отвести украинские войска из малых котлов, несмотря на то, что это предлагал сделать командующий ВСУ Валерий Залужный. В малых котлах украинские военные лишены поддержки властей, поэтому там всё чаще говорят о готовности сдаться.

"Это может закончиться жестким противостоянием офицеров, которые понимают, что такое долг, честь, любовь к Родине и личному составу именно в плане сбережения. Задача настоящего командира не погубить солдат на поле боя, а выполнить задачу с минимумом потерь. Отказ главнокомандующему ВСУ может вылиться в некий бунт, противостояние военных с политической администрацией. Это может привести к военному перевороту, но нам это на руку", — сказал Михайлов в беседе Телеканалу "360".

Другой ошибкой украинского лидера Михайлов считает законопроект о внесудебном расстреле дезертиров, который никак не поможет сохранить дисциплину в ВСУ.

Всё это, включая особый статус полякам, который им подарил Зеленский, стали ошибками Зеленского, которые постепенно подталкивают страну к перевороту, заключил политолог.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу польша украина владимир зеленский
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