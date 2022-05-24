Михайлов: итогом ошибок Зеленского станет военный переворот

По мнению политолога Евгения Михайлова, последние действия украинского лидера Владимира Зеленского могут привести страну к военному перевороту.

Одной из ошибок Зеленского эксперт назвал его отказ отвести украинские войска из малых котлов, несмотря на то, что это предлагал сделать командующий ВСУ Валерий Залужный. В малых котлах украинские военные лишены поддержки властей, поэтому там всё чаще говорят о готовности сдаться.

"Это может закончиться жестким противостоянием офицеров, которые понимают, что такое долг, честь, любовь к Родине и личному составу именно в плане сбережения. Задача настоящего командира не погубить солдат на поле боя, а выполнить задачу с минимумом потерь. Отказ главнокомандующему ВСУ может вылиться в некий бунт, противостояние военных с политической администрацией. Это может привести к военному перевороту, но нам это на руку", — сказал Михайлов в беседе Телеканалу "360".

Другой ошибкой украинского лидера Михайлов считает законопроект о внесудебном расстреле дезертиров, который никак не поможет сохранить дисциплину в ВСУ.

Всё это, включая особый статус полякам, который им подарил Зеленский, стали ошибками Зеленского, которые постепенно подталкивают страну к перевороту, заключил политолог.