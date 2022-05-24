Forbes: ФБР предотвратило попытку покушения на экс-президента США Джорджа Буша

Сотрудники ФБР предотвратили попытку покушения на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, сообщает издание Forbes.

По данным издания, экс-президента хотел убить выходец из Ирака, который связан с ИГ*. Он прибыл в США два года назад и попросил предоставить ему убежище. Мужчине предоставили жильё в штате Огайо. Злоумышленник вынашивал план убийства Буша с 2021 года. Он ездил в Даллас (Техас), где записал на видео дом экс-президента. Кроме того, подозреваемый хотел помочь соотечественникам перебраться в США, чтобы они вместе совершили преступление.

Федеральное бюро расследований получило информацию о планирующемся нападении, прочитав переписку иностранца в одной из соцсетей. Задержанный рассказал, что считает Буша виновным раскол Ирака после военного вторжения армии США в страну в 2003 году. Злоумышленник признался, что хотел отомстить бывшему американскому лидеру за убийства тысяч иракцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.