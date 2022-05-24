Военный психолог: убийство дезертиров на Украине ускорит разложение ВСУ

Военный психолог Алексей Захаров заявил, что внесённый в Раду законопроект, разрешающий украинским офицерам убивать дезертиров, ускорит разложение Вооружённых сил Украины.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая внесла на рассмотрение парламента законопроект, в котором предлагается разрешить украинским офицерам убивать военнослужащих, которые самовольно покинули позиции или отказались от выполнения приказа.

Захаров напомнил, что в ВСУ участились случаи массового отказа солдат выполнять приказы командования. Части украинской армии записывают видеообращения, в которых жалуются на отсутствие подкрепления и техники. В таких обстоятельствах недопустимо наводить порядок, стреляя в спины своим солдатам, отметил психолог.

"По военному закону такая часть снимается с фронта и отправляется на переформирование в тыл. При массовом неповиновении в спину расстреливать нельзя. Если армия начинает воевать сама с собой — это конец для армии", — сказал Захаров в беседе с Общественной Службой Новостей.

Если Рада примет данный законопроект, то разложение в рядах ВСУ ускорится: начнутся стычки с командирами, массовое дезертирство и переход украинских военных на сторону армии России, убеждён Захаров.