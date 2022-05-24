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Автор Антон Куликов

Монтян: украинские "патриоты" в шоке от договорённостей Киева и Варшавы

Мир

Договорённости Киева и Варшавы повергли украинских националистов в состояние шока, считает общественный деятель Татьяна Монтян.

Монтян: украинские "патриоты" в шоке от договорённостей Киева и Варшавы

Владимир Зеленский 22 мая анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Произошло это во время визита польского президента Анджея Дуды в Верховную раду.

Законопроект обещают внести в ближайшее время. Его конкретное содержание пока неизвестно. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Польше приняли закон, который фактически приравнял граждан Украины к гражданам Польши. Соответственно, похожий закон обещают принять и в Киеве.

По мнению Татьяны Монтян, новый закон обрадует жителей Западной Украины, многие из которых большую часть времени живут и работают в Польше, сообщает издание "Экономика сегодня".

Она считает, что "против захода поляков исключительно всякие "патриоты" и радикалы". А вот простые обыватели в большинстве своём вполне довольны. По её мнению, такие люди спускают в своих сёлах заработанное в Польше тяжёлым трудом за одну-две недели и для них особо ничего не изменится, только границ не будет.

Польшу интересуют только молодые люди, которыми в Варшаве хотят компенсировать отток собственных граждан в Западную Европу, считает Монтян. А вот мнение радикалов, которые сегодня пребывают в истерике, никого не интересует ни в Киеве, ни в Варшаве, ни за океаном, полагает она.

"Нужны рабы, которые будут повышать польский ВВП за счет рабского труда. Все остальные — чешите назад на Украину, никто вас здесь не ждет. То есть, чисто потребительская позиция. Это все, что надо полякам. А наши "патриоты" настолько ошизели: "Это что, зелебобусы нас сдали полякам?" Шок у бедных! Но дело в том, что их никто не будет спрашивать, чего и кого они хотят. Нет печенек — нет майданов", — сказал Татьяна Монтян в эфире радио "Комсомольская правда".

В начале мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет. Что следует понимать под тем, что "границы больше не будет", Дуда не пояснил. Он порассуждал о том, какое счастливое совместное будущее ждёт две страны.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша законопроект татьяна монтян
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