Монтян: украинские "патриоты" в шоке от договорённостей Киева и Варшавы

Договорённости Киева и Варшавы повергли украинских националистов в состояние шока, считает общественный деятель Татьяна Монтян.

Владимир Зеленский 22 мая анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Произошло это во время визита польского президента Анджея Дуды в Верховную раду.

Законопроект обещают внести в ближайшее время. Его конкретное содержание пока неизвестно. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Польше приняли закон, который фактически приравнял граждан Украины к гражданам Польши. Соответственно, похожий закон обещают принять и в Киеве.

По мнению Татьяны Монтян, новый закон обрадует жителей Западной Украины, многие из которых большую часть времени живут и работают в Польше, сообщает издание "Экономика сегодня".

Она считает, что "против захода поляков исключительно всякие "патриоты" и радикалы". А вот простые обыватели в большинстве своём вполне довольны. По её мнению, такие люди спускают в своих сёлах заработанное в Польше тяжёлым трудом за одну-две недели и для них особо ничего не изменится, только границ не будет.

Польшу интересуют только молодые люди, которыми в Варшаве хотят компенсировать отток собственных граждан в Западную Европу, считает Монтян. А вот мнение радикалов, которые сегодня пребывают в истерике, никого не интересует ни в Киеве, ни в Варшаве, ни за океаном, полагает она.

"Нужны рабы, которые будут повышать польский ВВП за счет рабского труда. Все остальные — чешите назад на Украину, никто вас здесь не ждет. То есть, чисто потребительская позиция. Это все, что надо полякам. А наши "патриоты" настолько ошизели: "Это что, зелебобусы нас сдали полякам?" Шок у бедных! Но дело в том, что их никто не будет спрашивать, чего и кого они хотят. Нет печенек — нет майданов", — сказал Татьяна Монтян в эфире радио "Комсомольская правда".

В начале мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет. Что следует понимать под тем, что "границы больше не будет", Дуда не пояснил. Он порассуждал о том, какое счастливое совместное будущее ждёт две страны.