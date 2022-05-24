Британцы предложили "сжечь правительство" из-за высоких цен на электричество

Читатели Daily Mail раскритиковали власти Великобритании из-за высокой инфляции и предложили сжечь правительственные здания. Британцы обвинили кабинет министров в безразличии к народу.

"Если стоимость топлива подрастёт еще на 50%, я думаю, было бы вполне приемлемо сжечь и разрушить правительственные здания. Нельзя позволять никчёмным властям управлять нами", — написал один из пользователей.

Британцы обратили внимание на то, что стоимость топлива в стране за год выросла в два раза. Они не исключили наступления анархии на Туманном Альбионе.

"Рост на 100% за 12 месяцев. Такими темпами в стране наступит анархия", — отметил читатель. "Этому правительству плевать на нас", — резюмировал другой пользователь.

После введения странами Запада антироссийских санкций стоимость электроэнергии в Великобритании росла рекордными темпами. Во вторник глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли предупредил граждан об увеличении в октябре ценового порога на электроэнергию в стране с 1870 фунтов стерлингов до 2800 фунтов.