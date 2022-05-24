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Автор Камиль Джабраилов

Чехия запретила своим гражданам вступить в ряды ВСУ

Мир

Президент Чехии Милош Земан отказал 11 гражданам в просьбе вступить в ряды вооружённых силы Украины. Основанием для отказа явились отрицательные рекомендации Минобороны страны.

"На основании отрицательной рекомендации министерства обороны президент отказал 11 гражданам Чешской республики в их просьбе о вступлении в вооружённые силы Украины", — сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

Ранее Земан дал согласие на вступление в ряды ВСУ 103 граждан Чехии.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
всу чехия милош земан
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